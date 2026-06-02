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Night Driver. Viaje al universo de Jasper Johns
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Night Driver. Viaje al universo de Jasper Johns

martes 02 de junio de 2026, 08:30h

Un artista imprescindible que redefinió lenguajes como el Arte Pop, el Minimalismo y el Arte Conceptual

Desde sus icónicas banderas y dianas hasta las investigaciones formales y conceptuales de las últimas series, la obra de Jasper Johns (Augusta, Georgia, EE. UU, 1930) explora los límites entre representación y significado a través de símbolos universales.

Su trabajo, de carácter analítico y autorreflexivo, fue clave en el desarrollo del Arte Pop, el Minimalismo y el Arte Conceptual, influyendo de manera decisiva en generaciones posteriores.

A través de cerca de 140 imágenes, este volumen editado por La Fábrica y el Museo Guggenheim de Bilbao recorre siete décadas de producción artística en una edición imprescindible, con textos de Enrique Juncosa, Colm Tóibín, Roberta Bernstein y Terry Winters.

A través de una práctica que abarca pintura, escultura y obra gráfica, Jasper Johns desarrolla un enfoque experimental que convierte la imagen en un campo de investigación conceptual.

A lo largo de siete décadas de producción, su obra transita desde las icónicas banderas, dianas, números y mapas de los años cincuenta, que marcaron una ruptura decisiva con el Expresionismo Abstracto, hasta las investigaciones formales y conceptuales de sus últimas series.

Su trabajo, de carácter analítico y autorreflexivo, fue clave en el desarrollo del Arte Pop, el Minimalismo y el Arte Conceptual, e influyó de manera decisiva en generaciones posteriores. El resultado es una obra amplia, compleja y profundamente influyente que queda recogida en este volumen.

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