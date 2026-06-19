viernes 19 de junio de 2026 , 08:15h

YA CONOCEMOS AL ELENCO DEL MUSICAL MÁS INFLUYENTE DE LA ÚLTIMA DÉCADA

ATG Entertainment anuncia el elenco de su próxima producción: QUERIDO EVAN HANSEN

Estará protagonizado por GUILLERMO MARTÍN (Evan); IVÁN CLEMENTE (Connor); ARNAU CAMPS(Jared); ELVIRA SANTA MARÍA (Zoe); JESSICA GARCÉS (Alana); VERÓNICA RONDA (Heidi); LORENA CALERO (Cynthia), ARMANDO PITA (Larry); ALEIX MARÍA (Swing Evan, Jared y Connor); MARIOLA PEÑA(Swing Heidi y Cynthia); NEIZÁN MARTÍN (Cover Connor, Evan y Jared); JULIA SAURA (Cover Zoe y Alana); VÍCTOR GONZÁLEZ (Cover Larry) y EVA LAHOZ (Cover Alana).

Para su director, David Serrano: “QUERIDO EVAN HANSEN ha tenido un éxito tan enorme desde su estreno —y ha recibido tantos premios y reconocimientos— porque es un musical realmente único. Stephen Schwartz decía que era el mejor musical estrenado en los últimos 15 o 20 años, y estoy bastante de acuerdo.

Tiene un libreto extraordinario y unas canciones increíbles, y además aborda un tema poco habitual en el teatro musical, con profundidad, humor y personajes inolvidables.

Es un musical completamente redondo, una auténtica obra maestra, y estoy convencido de que seguirá representándose dentro de 50 años.

De hecho, creo que ya es un clásico, y si no lo es aún, lo será sin duda.

Es una historia tan humana, tan verdadera y emocionante que quien la ve, no la olvida.

QUERIDO EVAN HANSEN es un musical de actores. Un musical donde la parte interpretativa es lo más importante. Tenemos ocho personajes que nos van contando una historia a través de unas escenas increíblemente bien contadas y unas canciones maravillosas. Es un musical que solo se puede hacer con un reparto brillante.

Y nosotros lo tenemos. Todos grandes cantantes, pero inmensos en la interpretación, capaces de hacer escenas dramáticas y a la vez escenas de comedia, defendiendo ambas con la misma verdad y brillantez. Por supuesto en una obra que se llama QUERIDO EVAN HANSEN, tenemos que destacar al actor que interpreta a EVAN:

Guillermo Martín, un actor qué sin duda, será el gran descubrimiento de la próxima temporada teatral. Al verle tenemos la sensación de que ha nacido una estrella y que este será el primero de los muchos musicales que protagonice”.

QUERIDO EVAN HANSEN es un musical premiado, multigeneracional, edificante, poderoso y contemporáneo. Cuenta la historia de Evan Hansen, un chico de 17 años, estudiante de secundaria con trastorno de ansiedad social, que anhela sentir que pertenece a algún lugar.

Su terapeuta le recomienda que se escriba cartas a sí mismo detallando por qué “hoy será un buen día”.

La trama se complica cuando su carta es encontrada por un conflictivo compañero de clase, Connor Murphy, quien la utiliza para provocar a Evan.

Un malentendido entre ambos se convierte en algo mucho más grande de lo que jamás Evan imaginó, y se enfrenta a una decisión muy complicada:

decir la verdad y perderlo todo o aceptar una mentira y acercarse a la vida que siempre soñó.

A medida que se desarrolla la historia Evan navega por las complejidades de la verdad, la conexión y la autoaceptación en un mundo en el que en general se siente aislado.

Una innovadora puesta en escena permite representar el impacto de las redes sociales en las vidas de los diferentes personajes, pero sin perder el foco en la interpretación y la emoción, que son la seña de identidad de este musical.

QUERIDO EVAN HANSEN cuenta con libreto del ganador del Tony y Outer Critics Circle Award STEVEN LEVENSON.

La música y letras corresponden a los dos compositores más aclamados de su generación:

los ganadores del Oscar, Globo de Oro, Tony y Drama Desk Award BENJ PASEK y JUSTIN PAUL.

Cuenta con adaptación de David Serrano y Alejandro Serrano.

El diseño de caracterización es de Esther Redondo, el de vestuario de Efrén Latorre y el de utilería de Roberto del Campo.

La escenografía está diseñada por David Pizarro; las luces por Carlos Torrijos y el sonido por Gastón Briski.

El diseño de video corresponde a Emilio Valenzuela y Joan Rodón.

La dirección de movimiento es de Iker Carrera.

La dirección musical es de Joan Miquel Pérez. La dirección es de David Serrano.

QUERIDO EVAN HANSEN es una producción de ATG Entertainment España.

Productores ejecutivos: Marcos Cámara, Juanjo Rivero

Productores: Pilar Gutiérrez, Marcos Cámara y Juanjo Rivero

Después de emocionar a millones de espectadores en Broadway y Londres, llega a Madrid “QUERIDO EVAN HANSEN”, un musical que no dejará a nadie indiferente. Será en octubre cuando se estrene en el Teatro RIALTO, Madrid, donde permanecerá por una temporada limitada.