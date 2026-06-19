Versiona Thyssen XXVI

viernes 19 de junio de 2026 , 09:30h

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y McDonald’s España, presenta la vigesimosexta edición de #VersionaThyssen, una convocatoria que busca creadores de entre 16 y 35 años que quieran dar rienda suelta a su imaginación, versionando una de las obras propuestas de la colección permanente.

Podrán hacerlo hasta el 5 de julio a través de Instagram, incluyendo los hashtags #VersionaThyssen26 y #VersionaThyssen, la mención a @museothyssen, el título de su obra y el título del cuadro versionado. Cada participante puede enviar todas las reinterpretaciones que quiera y optar así a alguno de los premios de esta convocatoria, que van de 500 a 1.000 euros y ventajas en el museo.

Las seis obras propuestas para versionar en esta edición son: David con la cabeza de Goliat y dos soldados (h.1620-1622), de Valentin de Boulogne; La muerte de Jacinto (h.1752-1753), de Giambattista Tiepolo; Retrato de Madame Bouret como Diana (1745), de Jean-Marc Nattier; Amazona de frente (h. 1882), de Édouard Manet; Retrato de Millicent, duquesa de Sutherland (1904), de John Singer Sargent, y Love, Love, Love. Homenaje a Gertrude Stein (1928), de Charles Demuth.

En esta edición el artista invitado es Okuda, que diseñará la carroza con la que el museo participará en el Madrid Orgullo 2026, como lo hicieron anteriormente Hugáceo Crujiente, Miranda Makaroff y Los Bravú. Además, formará parte del jurado que seleccionará los trabajos ganadores, junto a representantes del museo, de la Comunidad de Madrid y de McDonald’s España.

La entrega de premios tendrá lugar el viernes 17 de julio a las 21:00 horas, durante la apertura nocturna de varias salas de la colección permanente en las que se podrán ver algunas de las versiones presentadas al concurso junto a las obras originales. Las entradas gratuitas se podrán reservar a partir del 13 de julio.