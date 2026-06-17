Cleopatra enamorada, el musical que llega al Teatro La Latina

miércoles 17 de junio de 2026 , 09:00h

"Cleopatra Enamorada, El Musical" es una producción teatral que narra la apasionante historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio, enmarcada en los últimos años del Egipto ptolemaico y su lucha contra la expansión de Roma.

DEL 1 AL 19 DE JULIO EN EL TEATRO LA LATINA

Con una puesta en escena espectacular, este musical transporta al espectador a un mundo de emociones intensas, intrigas políticas y pasiones desbordantes, reivindicando la figura de Cleopatra como una de las mujeres más fascinantes de la historia.

Reparto

Natalia Millán (Cleopatra)

Alex O'Dogherty (Marco Antonio)

Paco Morales (Demetrio)

Jokín González (Cesarión)

Habana Rubio (Selene)

Beatriz Ros (Marcina)

Virginia Muñoz (Berenice)

Coro: Martina Vidal, Vicky Condomí, María Gago, Hodei Iriarte, Alex Signoretti, Jesús González

Músicos: Pablo Solo, Manu Garaizabal, Fernando Bolado, Willie Planas.

La obra comienza con Cleopatra navegando por el Nilo, sumida en la tristeza tras haber sido abandonada por su amante, Marco Antonio. Sin embargo, la historia no es solo un relato de amor imposible, sino también un reflejo de la lucha de Cleopatra por su pueblo y su legado.

Entre encuentros y desencuentros, ambos protagonistas vivirán momentos de pasión y conflicto, marcados por el destino trágico que los une. La música, la danza y una escenografía impresionante darán vida a esta historia de amor, poder y caída de imperios.

A partir de 12 años

Duración: 90 min. aprox.

Una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Pedro Macarro (La gran belleza Producciones)