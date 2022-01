Principales propuestas del Museo Reina Sofía para 2022

miércoles 05 de enero de 2022 , 10:16h

El Museo Reina Sofía ha preparado para 2022 un amplio abanico de exposiciones entre las que cabe destacar las dedicadas a la evolución del arte gráfico desde la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad: De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett y Giro gráfico: como en el muro la hiedra, que comenzarán en los meses de marzo y mayo, respectivamente. Se trata de una de las técnicas que, sin haber gozado de una gran preeminencia en la historiografía tradicional, ha adquirido una gran relevancia como herramienta de reivindicación social debido a su inmediatez y vasta circulación.

Además, el museo ha programado una serie de exposiciones monográficas entre las que destacan las dedicadas a los artistas españoles Néstor Sanmiguel y Manolo Quejido que albergará el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro. La presencia de mujeres artistas será significativa con las muestras de Margarita Azurdia, que permitirá al público conocer la obra de una de las artistas más emblemáticas de Guatemala; Pauline Boudry y Renate Lorenz, con una obra específicamente producida para el Palacio de Cristal; o Alejandra Riera y Leonor Serrano Rivas, quienes presentarán sendos proyectos sobre la forma de crear lugares y otros mundos.

La agenda se completa con una singular instalación del artista Carlos Bunga, y con las exposiciones dedicadas a la editorial Something Else Press que el artista, músico, poeta y editor Dick Higgins puso en marcha en la década de los 60 como plataforma de activación de prácticas experimentales, o la muestra centrada en la figura del psiquiatra catalán Francesc Tosquelles, que reivindicó la dimensión situada de la terapia institucional desde el hospital de Saint-Alban-sur-Limagnole poniendo el acento en la actividades creativas en el contexto del art brut y del surrealismo. Otra exposición rastrea la protohistoria de la fotografía documental desde 1838 hasta 1917, reuniendo materiales originales desde daguerrotipos y fotografías en calotipo hasta álbumes y publicaciones. Con ella se completa una teatrología sobre el papel de la fotografía que el Museo inició en 2011 con la exposición Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939.

El programa expositivo arranca con ‘De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett’, que, a partir del 22 de marzo, mostrará al público la evolución de diferentes medios gráficos como el grabado en madera, el linóleo y la litografía y su uso con fines políticos en la primera mitad del siglo XX.

El Palacio de Cristal del Parque del Retiro será el escenario, desde el 7 de abril, de la mayor intervención realizada hasta la fecha en Madrid por Carlos Bunga (Portugal, 1976), un artista portugués que explora la tridimensionalidad de los espacios a través de sus instalaciones, en las que prescinde de los materiales tradicionales y apuesta por estructuras de cartón.

La propuesta iniciada por la artista nacida en Argentina Alejandra Riera (1965), ‘Jardín de las mixturas. Tentativas de hacer lugar 1995-2022’, desborda el espacio de las salas de exposiciones y la lógica de la exposición temporal en un proyecto que plantea distintas entradas posibles a los trabajos que, desde hace más de dos décadas, viene llevando a cabo, ensayando distintas formas de hacer lugar. Podrá visitarse desde el 3 de mayo en diferentes zonas del edificio Sabatini: el corredor y las bóvedas de la planta sótano, el pasaje-jardín en el patio y los lugares de ensayos en la tercera planta.

El 17 de mayo, ‘Giro Gráfico: Como en el muro la hiedra’ retoma también el arte gráfico, pero en este caso el realizado desde los años 60 hasta la actualidad. La exposición, que reunirá una amplia selección de materiales procedentes de archivos y fuentes de numerosos países, aborda las prácticas colectivas que visibilizaron las demandas sociales de diversos movimientos -como el feminismo y el activismo Queer o la defensa de los derechos indígenas o de la memoria de las víctimas de las dictaduras en Latinoamérica- mediante la producción de materiales y consignas de rápida y eficaz circulación fuera del campo del arte.

‘La peripecia del autómata’, dedicada al artista español Néstor Sanmiguel (1949), abrirá sus puertas en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro el 2 de junio y brindará la oportunidad de examinar su producción creativa desde sus inicios a finales de la década de 1980 hasta la actualidad.

A partir del 20 de septiembre, el programa Fisuras del Museo Reina Sofía tendrá como protagonista a otra artista española, Leonor Serrano Rivas (1986), cuyo proyecto ‘Magia natural: truco, cosmos y fenomenología’ tendrá como punto de partida un periodo en el que el método científico, la magia y la filosofía compartían multitud de términos e intereses.

La siguiente exposición en el calendario, ‘Como una máquina de coser en un campo de trigo. La psiquiatría de Francesc Tosquelles’, se inaugurará el 27 de septiembre y pretende recuperar la figura del psiquiatra y teórico catalán Francesc Tosquelles (1912, España1994, Francia). Exiliado en Francia en 1939, Tosquelles dirigió el hospital psiquiátrico de Saint-Albansur-Limagnole, una institución que se convirtió en un lugar de referencia en la experimentación de nuevas prácticas clínicas.

El Palacio de Cristal del Parque del Retiro acogerá a partir del 6 de octubre un proyecto creado de forma específica para este espacio por la suiza Pauline Boudry (1972) y la alemana Renate Lorenz (1963). Las dos artistas trabajan juntas desde el año 2007, centrando su interés en la revisión de la herencia cultural, los discursos de género y especialmente la teoría queer.

El 11 de octubre se presentará por primera vez en España una muestra monográfica de la guatemalteca Margarita Azurdia (1931-1998), una de las artistas centroamericanas más emblemáticas del siglo XX, que ahondará en su trayectoria y un extenso cuerpo de trabajo que abarcó la pintura, la escultura, el arte no objetual, las danzas sagradas, así como libros de la artista elaborados con sus dibujos, collages y poemas.

Nuevamente en el Parque del Retiro, el visitante podrá acceder al Palacio de Velázquez desde el 20 de octubre para contemplar la antológica dedicada a la pintura de Manolo Quejido (1946). Esta exposición repasará la carrera del artista desde sus inicios, en la experimentación geométrica y la poesía concreta, en los primeros años setenta, hasta producciones mucho más recientes donde realiza diversas investigaciones.

El 8 de noviembre el público podrá visitar una exposición en torno a la legendaria editorial Something Else Press. Fundada en 1963 en Nueva York por el artista y editor Dick Higgins y activa hasta 1973, la editorial se propuso presentar proyectos creativos, llevando contenidos no convencionales a un público amplio.

La programación expositiva del Museo Reina Sofía terminará con una muestra que se inaugurará el 15 de noviembre y que rastreará los inicios de la fotografía documental antes de que los desarrollos tecnológicos propiciaran una inflexión hacia la comunicación de masas y la cristalización del documental como género. Entre los trabajos que podrán observarse figuran los calotipos de The Pencil of Nature (1844) de Henry Fox Talbot; las imágenes de personajes parisinos de Charles Nègre; reportajes de minería de la década de 1880, de George Bretz; fotografías sobre trabajo infantil de Lewis Hine a finales del siglo; o los álbumes que Alexander Gardner compiló sobre la Guerra de Secesión.