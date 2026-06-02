Punta Arenas gana protagonismo como uno de los grandes destinos de la Patagonia chilena

martes 02 de junio de 2026 , 10:00h

Hay destinos que se visitan y otros que se sienten. Punta Arenas pertenece a esta última categoría. Situada en el extremo austral de Chile, esta ciudad es la puerta de entrada a uno de los territorios más fascinantes y sobrecogedores del planeta: la Patagonia. Un destino capaz de conquistar a viajeros de todos los perfiles gracias a su combinación de naturaleza salvaje, historia, aventura y cultura.

Gracias a la amplia red de rutas de SKY Airline y a sus eficientes conexiones desde Santiago de Chile (SCL), llegar a Punta Arenas resulta sencillo y cómodo, convirtiéndola en un punto estratégico para diseñar circuitos por el sur del país.

Más allá de sus espectaculares paisajes, Punta Arenas ofrece experiencias auténticas que enriquecen cualquier itinerario y aportan un valor diferencial a las propuestas de las agencias de viajes.

¿Por qué incluir Punta Arenas en tu oferta?

Historia y legado pionero

La ciudad invita a recorrer su pasado a través de lugares emblemáticos como la Plaza de Armas Muñoz Gamero, el histórico Cementerio Municipal o los elegantes palacios construidos por las familias ganaderas que impulsaron el desarrollo de la región. Un viaje por la memoria de los exploradores y colonos que forjaron el carácter de la Patagonia.

Fauna única en el fin del mundo

Uno de los grandes atractivos de la zona es la navegación por el Estrecho de Magallanes hasta la Isla Magdalena, donde miles de pingüinos magallánicos conviven en su entorno natural. Una experiencia inolvidable para amantes de la naturaleza y la fotografía.

Tierra de exploradores y aventura

Punta Arenas es también el punto de partida ideal para descubrir algunos de los escenarios más legendarios del sur de Chile. Desde visitas al histórico Fuerte Bulnes, donde se asentaron los primeros colonos, hasta programas de exploración hacia Tierra del Fuego, la región ofrece experiencias capaces de despertar el espíritu aventurero de cualquier viajero.