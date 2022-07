Berria obtiene el Wine Spectator’s 2022 Best of Award of Excellence

miércoles 13 de julio de 2022 , 08:46h

Con tan solo un año de recorrido, el wine bar ubicado en la Puerta de Alcalá ha sido reconocido por esta prestigiosa publicación que premia a los restaurantes con una amplia gama de vinos de los mejores productores, provenientes de una gran variedad de regiones y con una magnífica profundidad de cosecha.

Hace sólo un año llegaba a Madrid Berria, un wine bar que durante este tiempo se ha convertido en el enclave preferido de los amantes del vino, en una ubicación privilegiada frente a la célebre Puerta de Alcalá y el Parque del Retiro. Desde entonces, el equipo de profesionales liderado por Gabriela Alcorta y Tomás Ucha trabaja para llevar al más alto nivel su pasión por la cultura del vino a través de su incomparable carta líquida con más de 2.000 referencias en bodega y 100 vinos por copas en constante renovación. Gracias a este esfuerzo y dedicación, Berria ha logrado conseguir uno de los premios de la prestigiosa publicación Wine Spectator: Best of Award of Excellence 2022.

Wine Spectator, revista internacional referente del panorama vitivinícola, premia cada año a los restaurantes provenientes de los 50 estados de Estados Unidos y más de 70 países y territorios de todo el mundo, dentro de tres categorías: Award of Excellence, Best of Award of Excellence and Grand Award. En esta ocasión, Berria ha sido galardonado con la segunda categoría, Best of Award of Excellence, gracias a su amplia y cuidada gama de vinos de los mejores productores, provenientes de una gran variedad de regiones y con una magnífica profundidad de cosecha. Este reconocimiento también destaca la pasión por el vino de los restaurantes, el diseño de la carta y un personal debidamente formado que garantiza a los clientes una experiencia diferente con asistencia experta y un trato personalizado, así como la oportunidad de aprender mucho más de este mundo a veces desconocido.

La importancia de estos premios reside en el prestigio que otorga a los ganadores. En palabras de Jason Ferris, sommelier de uno de los restaurantes más afamados de Nueva York, “cuando los invitados ven esa placa [de Wine Spectator], o ese logotipo en su menú, les da la confianza de que su programa de vinos destaca entre su competencia.” De esta manera, Wine Spectator reconoce el trabajo realizado día a día de los establecimientos para ofrecer el mejor producto con el mejor servicio, incrementando el interés y la pasión que existen alrededor del mundo del vino.

Además, a lo largo de este año, Berria ha ido un paso más allá y ha creado recientemente las Experiencias Berria, que presentan, de manera inédita en España, tres formatos de menú degustación de vinos con los que transmitir la cultura vitivinícola adaptándose a las necesidades y gustos de cada cliente.

Por su parte, el diseño y la decoración del wine bar corre a cargo de la propia Gabriela Alcorta, que con su experiencia en este sector y en el mundo del lujo, ha sabido plasmar a la perfección el concepto con el que se concibió el proyecto: el mejor escaparate donde el único protagonista sea el vino.